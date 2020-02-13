РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Движение по МЦД-4 от станции Железнодорожная в Балашихе планируют запустить в 2024 году, это позволит обеспечить качественным транспортным сообщением и связью с Москвой более 200 тысяч жителей городского округа, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

Мероприятие провели 12 февраля в здании администрации Балашихи. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«Важнейшим видом транспорта для жителей города является железная дорога. В рамках развития транспортного сообщения компания РЖД планирует к концу 2020 года завершить строительство второго пути до станции Балашиха и значительно увеличить транспортный поток. В 2019 году также стартовал масштабный проект по развитию транспортного сообщения московского региона по строительству московских центральных диаметров (МЦД)», – сказал Юров.

Он добавил, что уже запущено движение по МЦД-1 между Одинцово и Лобней, а в 2024 году планируют запустить движение по МЦД-4 от станции Железнодорожная, что позволит обеспечить качественным транспортным сообщением и связью с Москвой более 200 тысяч жителей городского округа.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области – новое наземное метро, которое объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.

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