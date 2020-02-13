РИАМО - 13 фев. По итогам 2019 года Московская область сохранила свою высокую позицию в сфере инвестиционной активности, такие данные содержатся в седьмом ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА), пишет в четверг газета «Известия».

В первую категорию – «Высокий уровень инвестпривлекательности» (IC1–IC3) – в минувшем году вошли 24 региона страны. На них приходится 62% инвестиций в основной капитал.

«Это обе столицы – Москва и Санкт-Петербург. Также в лидерах Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Московская, Тюменская, Ленинградская, Сахалинская, Белгородская, Калининградская области, Ханты-Мансийский округ и ряд других», – отмечается в материале.

По итогам 2019 года агентство повысило рейтинг Калининградской, Мурманской, Курской, Астраханской, Челябинской, Вологодской, Новгородской, Архангельской, Рязанской, Тверской, Кемеровской, Псковской и Ивановской областей, Пермского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Удмуртия, Чечня и Марий Эл, а также Севастополя.

Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге НРА с учетом совокупности ряда факторов: географическое положение и природные ресурсы, трудовые ресурсы региона, инфраструктура, внутренний рынок, производственный потенциал экономики, социально-политическая стабильность и другое.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в регионе для привлечения инвесторов созданы четыре Особые экономические зоны и 59 индустриальных парков. Существуют 70 мер поддержки – налоговые льготы, субсидии, компенсации капзатрат, предоставление земли без торгов. В 2019 году в области привлечено порядка 1 триллиона рублей инвестиций в основной капитал, что составило 22% от ВРП. К 2024-му объем должен быть увеличен до 27%. Было создано 70 тысяч рабочих мест.

В регионе занимаются созданием комфортных условий для предпринимателей. С 2017 года запущен Центр содействия строительству. Это первый цифровой проектный офис в стране, который занимается сопровождением каждого инвестора от начала инвестирования до запуска проекта. Все согласования проходят в электронной форме. За три года срок реализации проектов удалось сократить с 36 до 14 месяцев.

Также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева во всех городских округах области открываются центры «Мой бизнес». Здесь предприниматель может прийти за консультацией, принимаются как персонифицированные, так и анонимные звонки.

Также с 1 февраля 2020 года работает Центр защиты и поддержки бизнеса, позвонить туда можно по номеру 0150.