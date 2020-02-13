РИАМО - 13 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последние семь преступность в Подмосковье снизилась на 30%, Воробьев также поблагодарил правоохранительный блок за успешную работу и взаимодействие.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2019 год.

«На 30% благодаря совместным усилиям за последние семь лет снизилась преступность. Это очень важно, но всегда есть, к чему стремиться», - сказал Воробьев на заседании.

Губернатор Московской области поблагодарил весь правоохранительный блок Подмосковья за взаимодействие и успешную работу в каждом городском округе.

«Мы совместно со всем правоохранительным блоком часто и подробно обсуждаем тему развития системы безопасного региона. Это умные технически оснащенные мероприятия, которые позволяют контролировать территорию, особенно в общественных местах, в местах скопления. <…> Это большая и дорогостоящая работа. Вы все в ней принимаете участие. Мы со своей стороны из регионального бюджета и дальше будем выделять заметные ресурсы», - добавил Воробьев.

Кроме того, прокурор Московской области Сергей Забатурин добавил, что в прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано более 77 тысяч преступлений, что на 4% меньше по сравнению с 2018 годом.

«В прошлом году вновь уменьшилось количество зарегистрированных убийств, совершенных на бытовой почве, – на 14%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – на 12%, грабежей – на 14%, разбоев – на 9%, краж – на 7%. Уровень раскрываемости преступлений по итогам года превысил 60%, что выше среднероссийского, - 53,5%», - уточнил Забатурин.