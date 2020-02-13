РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Общественники в Королеве проверили 20 аптек на наличие противовирусных препаратов, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Проверки члены общественной палаты проводят ежедневно с 6 февраля. В аптеках активисты проверяли наличие противовирусных препаратов и защитных медицинских масок, а также их ценовую доступность.

«Мы проверили ровно 20 аптек. Во всех есть достаточное количество и ассортимент противовирусных лекарственных средств, а вот медицинские маски можно купить не во всех аптеках. В основном цены на них варьируются от 6 до 10 рублей за штуку, только в одной аптеке на улице Циолковского, 24 одна маска стоила 15 рублей», – сказала Корнеева.

Она добавила, что цена на лекарства соответствует Государственному реестру цен. По данным проверок в рамках реализации программы «Здравоохранение» были составлены акты.