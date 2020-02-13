РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Сотрудники ГИБДД Люберец в рамках акции рассказали родителям о правилах подбора детского кресла, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность» служба пропаганды БДД в городских округах Люберцы и Котельники накануне провела акцию «Безопасный двор».

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с несовершеннолетними, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения во дворах, а также о необходимости пристегиваться ремнями безопасности при поездках в автомобиле. Их родители узнали о правилах выбора и использования детских удерживающих устройств в зависимости от физических особенностей ребенка», – говорится в сообщении.

Затем инспекторы разместили на припаркованных автомобилях во дворах домов специальные тематические таблички – дорхенгеры с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности.