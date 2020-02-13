В конце января в социальных сетях прошел слух, что на северо-западе Москвы участились случаи отравления собак. В нескольких пабликах опубликовали фотографию сосисок, начиненных гвоздями. По словам инициатора публикации, их нашли в Щукинском лесопарке. Корреспондент РИАМО разобралась, кто угрожает собакам, как обезопасить питомцев и что делать, если животное пострадало от рук догхантера.

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Щукинский парк в опасности

Информация о новой угрозе для домашних питомцев, склонных подбирать пищу с земли на прогулке, начала распространяться в соцсетях 22 января. Паблики online_moscow в Instagram, «Подслушано в Коньково и Беляево» во «ВКонтакте» и другие, ссылаясь на жительницу района Щукино, опубликовали следующее сообщение:

«В парке на ул. Маршала Василевского неизвестные разложили еду, напичканную гвоздями! Папа сейчас гулял там с собакой, прибежал домой – из пасти хлещет кровь. Самое страшное, если эти гвозди уже в желудке. Один такой пакет с сосисками папа нашел в парке и забрал, сколько еще там разложено – никто не знает. Будьте очень осторожны и предупредите всех, у кого есть собаки, чтобы сейчас туда не ходили!»

По словам автора публикации, упомянутая собака погибла.

К сообщению были приложены две фотографии: на одной изображен пес на снегу, на другой – сосиски в развернутом полиэтиленовом пакете, начиненные гвоздями.

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Стабильные слухи о догхантерах

Чтобы разобраться в том, что произошло в Щукинском лесопарке, мы решили пообщаться с его завсегдатаями. В выходные в парке людно – катаются на лыжах спортсмены, гуляют мамы с детьми, в отдаленном уголке тренируются в фехтовании неформалы. В будни народу в разы меньше, не так много и собачников: большинство выгуливают питомцев возле дома, а лесопарк посещают по выходным. Встреченные же нами чувствуют себя вольготно – ни на одной собаке нет намордника и почти все гуляют без поводков.

«Мне об отравившихся собаках рассказывали соседи по парку, но лично я таких не встречала. Многие оставляют еду, подкармливают крысок и белок, сосисок я здесь не видела. Иногда оставляют курицу и кости, но это для ворон. Вообще слухи о догхантерах у нас возникают стабильно раз в несколько лет», – рассказывает Анна.

Девушка выгуливает сразу трех собак – двух терьеров и метиса немецкой овчарки. Она признается, что за своих псов боится, поэтому старается внимательнее следить за ними на прогулке. Однако, по мнению Анны, несъедобные фрагменты из еды ее собаки смогут выплюнуть без вреда для себя.

Об истории с отравленными сосисками наслышаны и другие завсегдатаи парка.

«Мы об этом слышали, но какая конкретно собака и у кого отравлена, не знаем. Некоторые ресурсы пишут про собаку Чаппи, но животных с такими кличками мы тут не видели», – рассказали РИАМО Наталья и Татьяна. По их словам, другие местные собачники тоже не знают о таком животном.

«Скорее всего, это фейк, нас так терроризируют, потому что много таких доброхотов, которые собак ненавидят. Некоторые нас ненавидят, потому что собаки гоняют белок», – говорят местные жительницы.

Женщины признаются, что хоть сами сосисок с гвоздями и не видели, но за жизнь своих питомцев все равно опасаются.

Ветклиники по соседству

В том, что новость о январской травле собак – фейк, уверены и в ближайших к Щукинскому лесопарку ветеринарных клиниках. Дорога от парка занимает около 20 минут, а на такси подобравшего отраву питомца можно доставить к врачу за 4 минуты. По словам администратора круглосуточной клиники «Хатико», собак, подобравших догахнтерское угощение, в последние полгода не приводили.

Похожая статистика и в соседней «Нарнии» – отравившаяся собака была две недели назад, но хозяин не был уверен, что питомец отравился на прогулке, в лесопарке они не гуляют. Пса спасли.

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Умножение фейков

РИАМО удалось выяснить, что опубликованные 22 января в качестве иллюстраций к трагической истории фотографии появилось в сети гораздо раньше. Так, за 12 дней до якобы произошедшего в московском лесопарке инцидента фото с напичканными гвоздями сосисками опубликовал в «Твиттере» пользователь @loriana1881, пишущий на турецком языке и проживающий в городе Бурсе. Еще раньше, в декабре 2019 года, то же самое фото было выложено на грузинском интернет-форуме.

А уже через несколько дней после публикации в московских пабликах история «перекочевала» на Урал – 26 января паблик «Face Екатеринбург» опубликовал все те же фото с аналогичной историей, но якобы произошедшей в Екатеринбурге.

Методы догхантеров

Несмотря на то, что информация об отравленном сосисками псе в Москве оказалась ложной, догхантинг остается реальной проблемой. Чаще всего жертвами догхантеров становятся бездомные животные. За информацией о том, что представляют из себя эти люди и чего можно от них ожидать, мы обратились к директору благотворительного фонда защиты животных «Гав» Инне Неделько.

«Догхантеры – это люди, которые считают, что, убивая животных разными способами, они помогают людям существовать более благополучно. Если в социальных сетях появляется информация о том, что где-то кошки или собаки мешают людям, догхантеры реагируют, разбрасывая отраву, отстреливая и другими способами уничтожая бездомных животных, но зачастую при этом страдают и домашние», – рассказала РИАМО директор благотворительного фонда.

По словам Инны, догхантеры используют разные методы отравы – стекло или бритвы в мясе, крысиный яд, лекарственные средства. Наиболее распространенная отрава – изониазид в мясе. Если собака съест такое «угощение», то у нее начнутся дезориентация и судороги. Чем раньше при появлении симптомов собаку доставляют к врачу, тем больше шансов ее спасти. Если хозяева замечают странное поведение животного еще до судорог, то собаку откачивают, если же тревогу забьют уже после их появления, то шансов на спасение практически нет.

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Как обезопасить питомца

официальная страница МАУ «Приют для безнадзорных животных Богородского городского округа Московской области» «ВКонтакте»

Андрей, кинолог центра дрессировки «Инстинкт», больше 10 лет занимается воспитанием собак. По его мнению, самым простым способом обезопасить любимца от «вкусняшек», оставленных догхантерами, является намордник.

«Хороший способ обезопасить собаку от разбросанных по земле кусочков мяса – намордник. Он обязателен по правилам выгула Московского региона. Для большинства это самое простое решение. Лучше если намордник будет плотным, модели «корзинка»: в нем собака не сможет ничего подобрать. Просто надеть намордник мало – собака должна быть обучена ходить в нем и не пытаться снять», – советует кинолог.

Второй совет эксперта – приучить собаку не подбирать еду с земли.

«При воспитании собаку необходимо отучить подбирать еду с земли. Процесс несложный, но требует терпения и систематического подхода. На прогулке необходимо следить за собакой, наблюдать, не подбирает ли она вкусные кусочки. В случае если собака подобрала непонятную еду, то ее необходимо сразу же отвести к ветеринару», – считает Андрей.

Если питомец все-таки съел «вкусняшку» неизвестного происхождения, а в его поведении заметны симптомы отравления изониазидом (собаку заносит по сторонам и подкашиваются ноги, обильное слюноотделение и пена изо рта, рвота), то, по словам Инны Неделько, может помочь витамин B6.

«В домашней аптечке желательно иметь витамин B6, он же пиридоксин. При отравлении изониазидом B6 является антидотом. Его вкалывают в мышцу из расчета 1 миллилитр на 1 килограмм веса. После инъекции собаку нужно доставить в ветеринарную клинику. Там ей сделают промывание желудка, поставят капельницу с тем же пиридоксином», – рассказывает директор фонда.

Оба эксперта высказали мнение о том, что за собакой на прогулке необходимо следить в оба, не отвлекаясь на смартфон. Стоит также осматривать заинтересовавшие собаку места.

«Изониазид можно заметить во время зимних прогулок – растворяясь, он окрашивает снег в розовый цвет. Если во время прогулки вы увидели розовый снег, то это место лучше обойти», – рекомендует Инна Неделько.

Если собаку отравили

В случае если собака подобрала отравленное мясо, виновного можно привлечь к ответственности, рассказывает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Орест Мацала.

«Если животное (собаку) отравили, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы для проведения проверки по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Если будет установлено, что отравитель имел заранее обдуманный умысел, направленный на жестокое обращение с животными, безжалостно отнесся к животным, желал причинить им страдания, предвидел неизбежность гибели и желал наступления таких последствий, действовал умышленно, осознавал противоправность и общественную безопасность своих действий с целью мучительного умерщвления собак, использовал отравляющий препарат, тогда такой отравитель будет привлечен к ответственности», – поделился юрист с РИАМО.

Если же личность отравившего собаку известна, то хозяин может воспользоваться статьями 15 и 1064 ГК РФ. По закону собака является имуществом владельца, а значит при ее отравлении или гибели хозяин может потребовать денежную компенсацию за убытки и ущерб, которые были причинены, в полном объеме.

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