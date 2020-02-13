РИАМО – 13 фев. Ушел из жизни легендарный разведчик и Герой России Алексей Ботян, ему было 103 года, сообщает РИА Новости.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — сообщил изданию руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Ботян принимал участие во Второй мировой войне с первого дня ее начала, 1 сентября 1939 года. Он сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. После капитуляции Польши воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной армии. Тогда он стал гражданином СССР, окончил разведывательную школу и прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию.

В сентябре 1943-го под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации). В этот момент там находились немецкая инспекция. Были уничтожены 80 нацистских офицеров.

В январе 1945 Ботяну удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, под угрозой затопления был польский город Краков. Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, и гитлеровцы не смогли претворить свои планы в жизнь.

В мае 2007 года полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова присвоили звание Героя России.