РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В микрорайоне Львовский Подольска вырубили и утилизировали сухостойные деревья по двум адресам возле железнодорожной станции, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территорий в границах ответственности Территориального отдела «Львовский» подрядная организация ООО «Эко-Надежда» вырубила и утилизировала сухостойные и аварийные деревья по двум адресам, в том числе вблизи Привокзальной площади на станции Львовская за автобусным павильоном и на улице Железнодорожная, вблизи железнодорожных путей по направлению в сторону Чехова», – говорится в сообщении.

Заявки на выполнение работ по опиловке и вырубке древесно-кустарниковой растительности на территориях, государственная собственность на которые не разграничена, жители микрорайона Львовский могут сделать по телефону: 8(496)760-59-84 с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

Заявки на выполнение работ по опиловке и вырубке древесно-кустарниковой растительности на придомовых и дворовых территориях многоквартирных домов жители микрорайона Львовский могут сделать в управляющей компании ООО «Комтех» по круглосуточному телефону: 8(496)760-78-34 или с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по телефону: 8(496)760-64-57.