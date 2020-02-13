РИАМО - 13 фев. Комплексную проверку проведут в управлении «П» службы экономической безопасности ФСБ России после стрельбы у здания ведомства в Москве в декабре 2019 года, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Вечером 19 декабря возле здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Два сотрудника ФСБ погибли, еще пять человек ранили. Злоумышленника ликвидировали в ходе перестрелки.

«Инициатором проверки стал начальник управления Наиб Нагуманов. Поводом стало то обстоятельство, что именно из кабинета сотрудников данного управления велась самовольная видеозапись вооруженного нападения на головной офис спецслужбы, которое совершил житель подмосковного Подольска Евгений Манюров», – говорится в материале.

В ходе проверки будут изучены показатели служебной деятельности и нарушения трудовой дисциплины в управлении ведомства.

По данным издания, вечером 19 декабря в кабинете начальника одного из отделов управления «П» в честь Дня военной контрразведки собралось восемь сотрудников. Выяснилось, что видеозапись на смартфон вел один человек из данной группы, но его личность установить не удалось. По итогам служебной проверки ряд сотрудников получили взыскания.

Неизвестным остается личности сотрудников, которые произвели в стрелка два выстрела из шести. Как установила баллистическая экспертиза, одна из шести пуль была выпущена из наградного пистолета, а еще одна – из служебного оружия другого сотрудника. При этом, за редким исключением, сотрудникам ведомства запрещено носить табельное оружие на службе.

Как выяснилось позже, огонь по сотрудникам открыл 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.