РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец показали школьникам безопасный маршрут от школы до дома в рамках акции, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Накануне в Люберцах инспекторы ГИБДД провели акцию «Безопасный маршрут от школы до дома». Мероприятие началось с тематического урока по правилам дорожного движения в специально оборудованном классе БДД.

«Учащиеся пятых классов повторили правила безопасного перехода проезжей части, наглядно при помощи мультимедийного оборудования изучили схему безопасного маршрута движения в школу, а с помощью магнитно-маркерной доски повторили значения дорожных знаков. После этого с учащимися третьих классов инспектор провел пешеходную экскурсию», – говорится в сообщении.

В ходе экскурсии ребята узнали про «дорожные ловушки», подстерегающие их на дорогах и узнали, как их избежать. Также они вспомнили значение и название дорожных знаков, расположенных вблизи школы, и изучили места, где нужно безопасно и соблюдая правила дорожного движения переходить проезжую часть, а где переход запрещен.

Каждому участнику акции в конце мероприятия вручили световозвращающие наклейки, которые дети прикрепили на свои портфели.