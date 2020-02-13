РИАМО - 13 фев. Прокурора Московской области возьмет под особый контроль долги по заработной плате работников предприятий-банкротов, сообщил в четверг прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

В четверг прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2019 год. В мероприятии принимают участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Эффективная надзорная деятельность в наступившем году должна быть продолжена. Напоминаю прокурорам о личной ответственности за организацию этой работы. Под вашим особым контролем должна быть ситуация с выплатой зарплаты на предприятиях-банкротах, системно занимайтесь деятельностью арбитражных управляющих. Каждый гражданин должен получить то, что он заработал. Принятие всех мер для погашения долгов – ваша прямая обязанность», - сказал Забатурин.

Он отметил, что всего в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате на сумму более 411 миллионов рублей, что в два раза меньше по сравнению с началом отчетного периода.

«За прошедший год по нашим материалам возбуждено 23 уголовных дела, 1 тысяча виновных в задержках зарплаты лиц привлечена к дисциплинарной и административной ответственности. Судами области удовлетворено три тысячи наших исков на сумму более 220 миллионов рублей», - добавил Забатурин.