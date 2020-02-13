РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Жители Подольска 14 февраля смогут бесплатно проконсультироваться с юристами в рамках проекта Сенаторского клуба, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист клуба Совета Федерации ФС РФ Юрий Шипилов.

«В Подольске 14 февраля пройдет бесплатная юридическая консультация в рамках гуманитарного проекта Сенаторского клуба Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу пенсионной реформы и юридической помощи гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Все желающие, вне зависимости от возраста, смогут получить консультацию с 10:00 до 18:00», – сказал Шипилов.

Помимо Шипилова, в приеме примет участие и руководитель Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в Подольске Арсен Дарбинян. Проходить консультация будет по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №27 в помещении юридического центра «Семья. Право».