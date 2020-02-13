РИАМО - 13 фев. Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры передал специализированные автомобили в служебных целях Центральному межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора, передает корреспондент РИАМО.

«Наша совместная работа, которая вылилась сегодня в передачу специализированной техники, уверен, поможет еще больше сделать для безопасности движения, для контроля за перевозками пассажиров и принятия мер, которые направлены на предотвращение любых проблем, связанных с транспортной безопасностью и пассажирскими перевозками», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в рамках совместной работы Ространснадзора и правительства Москвы новые транспортные средства будут сформированы в группы, которые будут выезжать на самые проблемные магистрали города. Специалисты будут проверять пассажирские транспортные средства на наличие лицензии, выполнение требований безопасно и многое другое.

Ликсутов уточнил, что наличие автобуса в качестве штабной единицы позволит вместе скоординированно и оперативно решать любые вопросы в рамках полномочий.

«Могу сказать, что действительно у нас в Москве за несколько лет организованных нелегальных межсубъектных перевозок практически не осталось. Конечно, единичные случаи присутствуют, но организованных поездок, как это было раньше — вне автовокзалов, вне контроля правительства Москвы и Ространснадзора, правоохранительных органов, не осуществляется», - отметил глава департамента.

По словам руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина, один из главных приоритетов в этом вопросе является оперативность, а новые автомобили - это специальный транспорт, имеющий информационную базу, в которой можно на месте проверить является ли, например, лицензия на пассажирские перевозки настоящей.

Он добавил, что кроме плановых проверок, есть еще рейдовые проверки. В прошло году количество рейдовских проверок превысило 4 тысячи.