РИАМО – 13 фев. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил о том, что столица технологически готова к электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщает РИА Новости.

Шапошников не исключил, что электронное голосование будет применено, однако данный вопрос еще обсуждается. Готовность города показали выборы в Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

«В столице технология отработана, и если федеральный законодатель примет соответствующее решение, то, я думаю, Москва в состоянии обеспечить электронное голосование. Но, надо учитывать, что дискуссии продолжаются: кому-то это нравится, такой формат голосования, кому-то нет. Отмечу, что на выборах в Московскую городскую думу, когда проходил эксперимент, электронное голосование было дополнением», – сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что и в голосовании по Конституции электронный вариант может быть только дополнением к классическому.

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование. Сроки проведения пока не объявлялись.