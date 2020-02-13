РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Подольская компания «Съемка с воздуха» получила предложение о сотрудничестве с международной компанией Bayer, сообщается в группе «Съемка с воздуха – БПЛА» в соцсети «ВКонтакте».

Двенадцатого февраля компания «Съемка с воздуха» приняла участие в Life Science Pitch Day на платформе Фонда развития интернет-инициатив, представив свои новые проекты и решения крупным корпорациям.

«По итогу питча гендиректор компании, член Подольского совета молодых ученых Вячеслав Барбасов получил в качестве приза билет на бизнес-ужин с группой инвесторов, а также приглашение к сотрудничеству от компании Bayer», – говорится в сообщении.

Bayer – международная компания, которая производит продукцию в области здравоохранения и сельского хозяйства. Она производит препараты, витамины, семена и многое другое.

Life Science Pitch Day – питч-сессия стартапов в сферах Agro Tech и Digital Health, в ходе которой международные корпорации отбирают потенциальных партнеров.