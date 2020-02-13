РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В микрорайоне Климовск Подольска представители теротдела администрации округа выявили недочеты в содержании общего имущества многоквартирного дома на улице Ленина, в том числе отсутствие стекол в оконных рамах, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники Территориального управления 12 февраля проверили подъезды после проведенной уборки в многоквартирном доме №32 на улице Ленина. Критичных недочетов по уборке подъездов не выявлено, только недочеты в техническом содержании общего имущества, в том числе отсутствие стекол в оконных рамах; нарушение покрытия полов; отсутствие запирающих замков на дверь чердачного помещения и другие», – говорится в сообщении.

По итогам проверки в адрес управляющей организации направили официальное обращения для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

В четверг проверка состоится в доме №13А на проспекте 50 лет Октября.