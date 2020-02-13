РИАМО - 13 фев. В Москве 76 сотрудников департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 10 и 11 февраля сдали кровь для спасения человеческих жизней, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Спасатели, пожарные и пилоты в выходные от дежурства дни сдали кровь в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Сотрудники департамента не только ежедневно приходят на помощь людям, попавшим в беду, но и регулярно участвуют в сдаче крови. Многие из них сдают кровь или плазму уже около 40 раз и скоро станут почетными донорами», – сказал замруководителя департамента Александр Ходаковский.

В России с 10 по 14 февраля проходит донорский марафон «Достучаться до сердец», организованный координационным центром по донорству при общественной палате РФ.