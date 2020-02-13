РИАМО - 13 фев. Подмосковные полицейские задержали 32-летнего уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении пожилого мужчины на сумму 1 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник, имея доступ к базе данных покупателей биологически активных добавок, позвонил 64-летнему жителю Дмитровского округа. Представившись сотрудником несуществующей финансовой организации, мужчина рассказал пенсионеру о том, что ему продали некачественный товар и за это положена крупная компенсация.

«Однако для быстрой выплаты необходимо перечислить денежные средства. Пожилой мужчина согласился и перевел на указанные звонящим банковские счета миллион рублей. После получения перевода лжефинансист перестал выходить на связь», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

«При проведении обысков по месту временного проживания задержанного в Красногорске обнаружены и изъяты два планшета с базами данных о лицах, ранее приобретавших БАДы, а также записные книжки с информацией о суммах переводов», – добавила Петрова.

Фигуранта дела заключили под стражу. Устанавливаются аналогичные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.