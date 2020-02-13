РИАМО – 13 фев. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству выступил с инициативой запретить россиянам шуметь днем, соответствующие поправки хотят добавить к кодексу об административных правонарушениях, пишет в четверг газета «Известия».

Так, предлагается добавить статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время, согласно которой нельзя будет шуметь с 13 до 15 часов. Также нельзя будет шуметь с 19 до 9 часов.

«Адвокаты и управляющие компании в целом поддержали инициативу, но усомнились в том, что полиция сможет оперативно реагировать на каждую жалобу», – отмечается в материале.

Свои предложения по поправкам Совфед в скором времени передаст в министерство юстиции. Там уже прорабатывают вопрос реализации инициативы.

Предполагается, что гражданам, которые допустят нарушения, придется заплатить штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам за такое же правонарушение будут назначать штраф от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 до 25 тысяч рублей, юридическим лицам – от 20 до 40 тысяч.

При этом новая норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.