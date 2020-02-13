РИАМО - 13 фев. В 2020 году в московском метро проведут ремонт 140 эскалаторов, 70 из них отремонтируют капитально, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Капитальный ремонт ждет свыше 70 эскалаторов. В ходе работ заменят направляющие наклонов устройств, тяговые цепи, площадки перед эскалаторами. При необходимости специалисты отремонтируют редукторы головных валов и главные приводные валы с аварийным тормозом. Они обеспечивают плавное движение лестничного полотна», – говорится в сообщении.

Капремонт проведут в том числе на станциях «Планерная», «Воробьевы горы», «Электрозаводская», «Черкизовская» и «Курская». Текущий ремонт планируют на станциях «Медведково», «Дубровка», «Петровско-Разумовская», «Жулебино» и других. Там перекомплектуют тяговые цепи и поменяют поврежденные ступени.

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пояснил, что срок службы механизмов эскалаторов – 50–60 лет, если капремонт делать каждые 10–15 лет, а текущий – раз в 5-7 лет. Текущий занимает около месяца, капитальный – два месяца. При этом работы не будут мешать пассажирам, для них будут работать соседние эскалаторы.

За прошлый год в метро отремонтировали около 100 эскалаторов, в том числе на станциях «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Менделеевская», «Чеховская», «Бауманская» и других.