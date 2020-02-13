РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 66-летнего Виталия Данильченкова, который пропал два дня назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске пропал Виталий Данильченков 1954 года рождения. С 11 февраля 2020 года его местонахождение неизвестно. Рост 180 сантиметров, нормального телосложения, лысый, глаза карие. Нуждается в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Был одет в синие спортивные штаны, серую футболку, коричневые тапочки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.