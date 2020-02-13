РИАМО - 13 фев. Московское областное управление ФАС вынесло постановление в отношении ООО «Астра» о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 1,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Мсл консалтинг групп», ООО «Астра» и ООО «Спектр» в части заключения устного картельного соглашения.

«Реализация этого соглашения привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых ГУ МВД России по Московской области и ГСУ СК России по Московской области», – отмечается в материале.

УФАС признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.