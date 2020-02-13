РИАМО - 13 фев. В эти выходные ожидается повышение атмосферного давления, температура воздуха днем задержится на отметке около нуля градусов, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода облачная с прояснениями. В ночные часы такой слабый морозец. Ждем в Москве порядка минус 3 – минус 5 градусов. Дневная температура около нуля. 15 февраля она может быть даже положительная за счет солнечного пробела. Ветер не будет сильным», - рассказала Позднякова.

Она также отметила, что, несмотря на превышение климатической нормы на 5 - 7 градусов, такая погода стала для жителей региона уже привычной, а в выходные она будет более комфортной, нежели в течение рабочей недели.

«16 февраля будет чуть больше облаков, температура в дневные часы — минус 1 – плюс 1», - добавила собеседник агентства.