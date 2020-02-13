РИАМО - 13 фев. В течение трех дней с 20 по 22 февраля участники проекта «Открой#Моспром» смогут побывать почти на 30 промышленных площадках столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Один из самых популярных образовательных городских проектов «Открой#Моспром» начинает свою работу в 2020 году. В феврале для участников проекта свои двери откроют 29 московских промышленных площадок — 23 предприятия и шесть музеев», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В частности, горожане узнают об этапах переработки пластика на современном заводе «Экопласт», а также посетят экскурсию в музее авиакосмического предприятия АО «НПО «Молния». Кроме того, свои двери откроют заводы по производству Кока-колы, фабрика мороженного «Баскин Роббинс» и многие другие площадки, где создаются всем известные товары.

Подробности проекта на сайте. Там же доступна процедура регистрации, которая необходима для записи на экскурсии и посещения городских предприятий.