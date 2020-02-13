РИАМО - 13 фев. Фабрика «Металл Плекс» ответила в Instagram на обвинения в нарушении авторского права на дизайн при изготовлении мебели для столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее в Instagram-аккаунте компании Archpole сообщалось, что в мае 2019 года представители бренда безвозмездно проработали расстановку своих серийных предметов в интерьерах терминала В аэропорта Шереметьево, однако вместо тендера на закупку дизайнерской мебели в Archpole аэропорт объявил тендер на производство предметов с «ворованным» дизайном у другой компании. Archpole требует отменить тендер и утилизировать подделки.

«До недавнего времени компания «Металл Плекс» не знала о существовании компании Archpole, и компания Archpole, возможно, не знала о существовании «Металл Плекс», но это не говорит о том, что мебель, производимая каждой из компаний, является оригиналом или подделкой! Изделие может считаться оригинальным, если оно значительно отличается от уже известных образцов или от комбинаций их известных характерных признаков», - говорится в сообщении.

В компании «Металл Плекс» считают, что созданное творчески мебельное изделие должно обладать оригинальностью и новизной.

«Однако производимая Archpole мебель не является уникальной или новой, так как создана из простых геометрических форм, элементов и имеет большое количество аналогов по всему миру. <…> Это специфика всей мебельной индустрии, которая очень быстро развивается», - добавляется в материале.

Также в компании отметили, что разрабатывают свои изделия с нуля и не нарушают при этом авторские права.

Ранее в Instagram-аккаунте Шереметьева сообщалось, что бренд Archpole добровольно предоставил свои дизайнерские решения для обустройства терминала В и не возражал против их включения в документы технического задания и дальнейшего использования.