РИАМО - 13 фев. За последние три года представители малого и среднего бизнеса заплатили в городской бюджет более 1 миллиарда рублей, арендуя недвижимость, в 2019 году предприниматели арендовали 728 объектов на территории столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Льготные ставки начали действовать в 2017 – 2018 годах. С 2020 года их размер составляет 4750 рублей за один квадратный метр в год для помещений, которые находятся на первом и более высоких этажах.

«Самым большим спросом у предпринимателей пользуются объекты площадью 80 – 250 квадратных метров. Чаще всего в городе открываются салоны красоты и частные медицинские центры», – говорится в сообщении.

По сравнению с 2017 годом перечень специальных объектов для аренды малым и средним бизнесом вырос в 10 раз. На сегодняшний день насчитывается 1311 предназначенных для этих целей помещений.