РИАМО - 13 фев. Работы по капитальному ремонту 17 причалов Северного речного вокзала в Москве будут закончены к началу навигационного сезона, в ближайшее время специалисты завершат модернизацию инженерных систем, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«С января текущего года специалисты комплекса городского хозяйства проводят капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала и уже к началу сезона навигации они смогут принимать грузовые и гражданские суда», – сказал Бирюков.
Он отметил, что более половины причалов являются объектами культурного наследия и входе обследования были выявлены частичное разрушение гранитной облицовки, сквозная коррозия и деформация различных элементов. Также специалисты обнаружили просадку асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов и многое другое.
«Специалисты комплекса городского хозяйства в ближайшее время завершат ремонт и модернизацию инженерных систем. Закончен трубопровод холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация», – уточнил Бирюков.
Ранее для заправки судов на Северном речном вокзале была одна ветка маленького диаметра. Благодаря увеличению мощности водопровода, теперь одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии