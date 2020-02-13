РИАМО - 13 фев. Работы по капитальному ремонту 17 причалов Северного речного вокзала в Москве будут закончены к началу навигационного сезона, в ближайшее время специалисты завершат модернизацию инженерных систем, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С января текущего года специалисты комплекса городского хозяйства проводят капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала и уже к началу сезона навигации они смогут принимать грузовые и гражданские суда», – сказал Бирюков.

Он отметил, что более половины причалов являются объектами культурного наследия и входе обследования были выявлены частичное разрушение гранитной облицовки, сквозная коррозия и деформация различных элементов. Также специалисты обнаружили просадку асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов и многое другое.

«Специалисты комплекса городского хозяйства в ближайшее время завершат ремонт и модернизацию инженерных систем. Закончен трубопровод холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация», – уточнил Бирюков.

Ранее для заправки судов на Северном речном вокзале была одна ветка маленького диаметра. Благодаря увеличению мощности водопровода, теперь одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов.