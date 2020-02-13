РИАМО - 13 фев. В павильоне №71 ВДНХ 17 февраля выступят специалисты столичного департамента здравоохранения, они расскажут, с чего и как нужно начать заботиться о собственном здоровье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники паблик-ток проекта «Здоровая Москва» узнают о профилактике онкологических заболеваний, взаимосвязи между стрессом и самочувствием организма, а также о правилах прохождения медицинских осмотров и подготовке к тому или иному обследованию.

«Для тех, кто не сможет посетить встречу, столичный департамент здравоохранения на своей официальной странице в соцсети Facebook проведет трансляцию. Она также доступна на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»», - отмечается в материале.

Для того, чтобы как можно больше желающих смогли посетить или посмотреть выступления врачей, лекции начнутся в 19:00. Вход на паблик-ток свободный, однако необходимо пройти процедуру регистрации на сайте.