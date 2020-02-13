РИАМО – 13 фев. Более 300 видеороликов об участниках Великой Отечественной войны сняли жители Подмосковья в ходе акции #прогероя, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства культуры Московской области.

Создать видеоролик о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны - можно в 630 библиотеках и 12 государственных музеях Подмосковья до 31 марта. Сюжет должен длиться не более трех минут, поэтому организаторы просят заранее продумать историю, собрать все факты и интересные события из жизни своего деда или прадеда.

«На сегодняшний день (снято – ред.) больше 300 роликов, начиная с 31 января», - сказал собеседник агентства.

Найти первые готовые видео можно в социальных сетях по хештегу #прогероя. Так, школьник из Орехово-Зуевского округа Алексей Хайров рассказал о своем прадеде Анатолии Мамонтове. В 1942 году он ушел служить связистом, хотя ему не было 18 лет. Принимал участие в Сталинградской битве, дошел до Берлина, где был ранен, но продолжал сражаться до победного конца.

Андрей Атмакин из Ступина рассказал о своем деде - Василии Атмакине. Зимой 1942 года, будучи командиром саперного отделения, тот воевал на Северо-Западном фронте. В апреле 1945 года за преодоление переправы через реку Дунай был награжден орденом Красной звезды. Перенес два тяжелых ранения.

«В 1946 году был демобилизован в звании гвардии лейтенанта. Я горжусь своим дедом и считаю 9 Мая главным праздником нашей страны и бывших республик Советского Союза. Так как в то время весь многочисленный советский народ смог выстоять и победить в этой страшной войне, дав будущим поколениям право на жизнь», - рассказал Атмакин.

Трансляция записанных видеороликов начнется 9 мая на интерактивном панорамном экране в мемориальном зале нового музейного комплекса «Зоя». Акция #прогероя стартовала 31 января – за 100 дней до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.