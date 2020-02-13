РИАМО - 13 фев. В День всех влюбленных 14 февраля Московский зоопарк проведет акцию «1+1», участники смогут попасть на территорию по одному билету, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Принять участие в акции «1 + 1» смогут супружеские пары со стажем, молодожены, а также те, кто только начинает романтические отношения. Чтобы пройти в столичный зоосад по одному билету, влюбленным достаточно будет в один голос назвать дату своего знакомства в кассе», - говорится в сообщении.

Свидание в зоопарке рекомендуют назначать на время с 10:00 до 16:00, когда зоологи будут кормить животных. Гости увидят, как едят азиатские слоны и борнейские орангутаны, а морские котики и тюлени во время кормежки покажут, каким трюкам они научились под руководством сотрудников зоопарка.

В материале также отмечается, что, наблюдая за кормлением животных, можно узнать их характер и повадки, а также лучше рассмотреть, пока они сосредоточенно поедают праздничные угощения.