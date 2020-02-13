РИАМО - 13 фев. В столице завершилась реставрация старинного деревянного дома с мезонином, построенного в начале XIX века и расположенного на пересечении Нижней Красносельской улицы с Елоховским проездом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одноэтажное здание с надстройкой в центральной части является классическим образцом городского жилого дома. Примечательно, что этому деревянному сооружению удалось уцелеть в пожаре 1812 года, который уничтожил две трети столичных домов», – говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставраторам потребовалось 3,5 года на восстановление фасадов и внутреннего убранства особняка. В частности, они привели в порядок деревянную лестницу и восстановили элементы декора.

Ремонтные работы затронули все внутренние помещения постройки и после их завершения мастерам удалось воссоздать обстановку минувшей эпохи. Например, восстановить облицовку печей, выполненную из изразцов, а также лепных украшений и потолков.

Дом изначально был построен для семьи майора Андрея Демидова, внука знаменитого горнозаводчика и благотворителя Прокопия Демидова. После 1917 года здание перешло в ведение управления московскими городскими железными дорогами. В 60-70-е годы в доме были обустроены коммунальные квартиры.