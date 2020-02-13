РИАМО - 13 фев. По итогам голосований на портале «Активный гражданин», где свое мнение высказали жители столицы, сайт mos.ru пополнили более 50 различных сервисов и услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На портале госуслуг можно оформить полис ОМС, получить результаты медицинских анализов на электронную почту и пополнить транспортную карту «Тройка» онлайн.

«Мы стремимся быть в постоянном диалоге с москвичами. Наша приоритетная задача – сделать процесс получения электронных услуг максимально простым, понятным и удобным», – заявила председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Предложить свою идею по созданию новой услуги можно, отправив электронное письмо в адрес комитета госуслуг или обратившись в соцсетях, где его рассмотрят в короткие сроки. Для ускорения процесса надо сделать пометку: «Идея новой госуслуги».

По словам руководителя направления «Городские электронные услуги» в департаменте информационных технологий столицы Дмитрия Иванова, в 2019 году на портале появилось более 20 новых услуг, которые предоставляются в режиме онлайн. В текущем году заработал сервис по предоставлению доступа к электронным медицинским картам. Более 100 тысяч человек воспользовались такой возможностью уже в первые две недели после запуска.