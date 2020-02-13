РИАМО - 13 фев. Четырнадцать остановочных пунктов на направлениях Московских центральных диаметров переименуют по просьбам пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Пассажиры обращались к нам с предложениями о переименовании некоторых станций МЦД. Совместно с коллегами мы проработали этот вопрос и приняли решение об изменении названий 14 станций на маршрутах первых двух диаметров», – говорится в сообщении.

Например, на МЦД-1 остановочный пункт Инновационный центр получит название Сколково. Станция МЦД-2 Ленинградская будет переименована в Стрешнево, Ржевская – в Рижскую. На проектируемом МЦД-3 станция НАТИ получит название Лихоборы.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Как уточняется в сообщении пресс-службы МЖД, часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы, еще часть – названия населенных пунктов, улиц или ассоциирующихся с местом объектов. Это позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

Всего будут переименованы 11 остановочных пунктов на Московской железной дороге и три на Октябрьской железной дороге.

Какие станции будут переименованы

Наименование остановочного пункта Новое наименование остановочного пункта Инновационный центр Сколково Ленинградская Стрешнево Ржевская Рижская Фрезер Андроновка Новая Авиамоторная 47 км (участок Бронницы - Раменское) Ипподром Сколково Мещерская Карачарово Нижегородская Северянин Ростокино Нижние Котлы Нагатинская Люблино Кубанская Петровско-Разумовское Петровско-Разумовская Планерная Молжаниново НАТИ Лихоборы

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