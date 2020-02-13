РИАМО - 13 фев. Четырнадцать остановочных пунктов на направлениях Московских центральных диаметров переименуют по просьбам пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Пассажиры обращались к нам с предложениями о переименовании некоторых станций МЦД. Совместно с коллегами мы проработали этот вопрос и приняли решение об изменении названий 14 станций на маршрутах первых двух диаметров», – говорится в сообщении.
Например, на МЦД-1 остановочный пункт Инновационный центр получит название Сколково. Станция МЦД-2 Ленинградская будет переименована в Стрешнево, Ржевская – в Рижскую. На проектируемом МЦД-3 станция НАТИ получит название Лихоборы.
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.
Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
Как уточняется в сообщении пресс-службы МЖД, часть станций получат единые названия со станциями МЦК и метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы, еще часть – названия населенных пунктов, улиц или ассоциирующихся с местом объектов. Это позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.
Всего будут переименованы 11 остановочных пунктов на Московской железной дороге и три на Октябрьской железной дороге.
Какие станции будут переименованы
|
Наименование остановочного пункта
|
Новое наименование остановочного пункта
|
Инновационный центр
|
Сколково
|
Ленинградская
|
Стрешнево
|
Ржевская
|
Рижская
|
Фрезер
|
Андроновка
|
Новая
|
Авиамоторная
|
47 км
(участок Бронницы - Раменское)
|
Ипподром
|
Сколково
|
Мещерская
|
Карачарово
|
Нижегородская
|
Северянин
|
Ростокино
|
Нижние Котлы
|
Нагатинская
|
Люблино
|
Кубанская
|
Петровско-Разумовское
|
Петровско-Разумовская
|
Планерная
|
Молжаниново
|
НАТИ
|
Лихоборы
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