РИАМО - 13 фев. В Московской области растет число участников соревнований по голболу, в сезон 2020 – 2021 годов вошла 21 команда из 12 городских округов, сообщил РИАМО президент Единой лиги Подмосковья по голболу Дмитрий Шипилов.

В голболе команды из трех игроков должны забросить мяч с колокольчиком внутри в ворота соперника. Спортсмены играют в светонепроницаемых очках, которые уравнивают шансы на поле здорового человека и игрока с инвалидностью по зрению.

«Лига насчитывает три дивизиона, а именно высший, первый и второй, в которых принимают участие 23 команды. 21 команда из Московской области, а также по одной команде из Тульской и Нижегородской областей. Также с 2019 года появился новый проект – «Детская лига Подмосковья». Она существует при поддержке АНО «Лига Форбс» и Международного детско-юношеского паралимпийского движения», - сказал Шипилов.

Он уточнил, что в сезоне 2020 – 2021 годов представлены такие города, как Мытищи, Королев, Орехово-Зуево, Балашиха, Одинцово, Подольск, Люберцы, Сергиев Посад, Ногинск, Дзержинский, Щелково и Серпухов. По его словам, в настоящее время соревнования в высшем дивизионе выходят на финишную прямую.

«В минувшем сезоне победителем в первом дивизионе стала команда «Одинец» из города Одинцово. В высшем дивизионе соревнования выходят на финишную прямую, и главными претендентами на победу являются команды Тульской области, Королева и «Авангард» из Мытищ», - добавил Шипилов.

По его словам, чтобы начать заниматься голболом, нужно просто связаться с тренером команды Московской области – телефон 8-915-301-69-66, Дмитрий. E-mail: podmoskovieleague@mail.ru.

Шипилов также рассказал, что в Московской области голбол появился еще в 1986 году, когда команда из школы-интерната подмосковного поселка Болшево (сейчас — Королев) приняла участие во Всероссийском первенстве по голболу среди школьников. Заметное развитие спорт приобрел в начале 2000-х годов. Сегодня сборная команда Московской области является неоднократным победителем и призером международных соревнований, а также четырехкратным победителем чемпионата России.