РИАМО - 13 фев. Обновленный кинотеатр «Салют» столичной сети «Москино» открылся после ремонта, для посетителей установили комфортные кресла и оборудовали современную акустическую систему, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь для зрителей работают два кинозала, рассчитанные на 90 человек. Там будут показывать новинки кино, мировую классику, детские фильмы, а также приглашать на специальные кинопрограммы», – говорится в сообщении.

Для зрителей теперь есть сдвоенные сиденья на задних рядах, эффекты от просмотра будут усилены новой системой акустики и цифровым оборудованием, а в фойе открылась кофейня.

На этой неделе первые посетители посмотрят фильмы, ставшие обладателями золотых статуэток в разных номинациях на последней кинопремии «Оскар» – «Паразиты», «1917» и «Маленькие женщины». В конце февраля пройдет научно-познавательная программа, также покажут классику японского кино.

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