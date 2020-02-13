РИАМО - 13 фев. В стенах столичного кафедрального собора святых Петра и Павла в четверг в 20:00 состоится концерт цикла Hubble Fest, в рамках которого зрители услышат одно из самых известных и эмоционально сильных произведений итальянского композитора Джузеппе Верди – «Реквием», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Бельканто».

Впервые исполненная в 1874 году, в годовщину смерти итальянского писателя Алессандро Мандзони, месса Верди стала данью памяти великому маэстро, автору исторического романа «Обрученные». Вопреки устоявшейся традиции, в реквиеме по версии Верди не 12, а всего семь частей для солистов, хора и оркестра: Requiem aeternam, Dies Irae, Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, Lux Aeterna и заключительная часть Libera me.

«Работу над мессой композитор совмещал с созданием оперы «Аида», что наложило свой отпечаток на произведение. «Реквием» – единственное крупное сочинение Верди, написанное не в оперном жанре, однако, по стилю оно близко его поздним операм, в частности, «Аиде», – отмечается в материале.

«Реквиему» Верди присущи черты оперной выразительности, что позволило произведению перешагнуть за рамки духовной музыки и войти в репертуар лучших концертных залов по всему миру.

Произведение исполнят два заслуженных российских коллектива – Государственная Академическая хоровая капелла имени Юрлова под руководством народного артиста РФ Геннадия Дмитряка и Центральный военный оркестр министерства обороны РФ. Также будет задействованы солисты Марина Карпеченко (сопрано, «Геликон-опера»), Светлана Белоконь (меццо-сопрано, Большой театр), Виталий Серебряков (тенор, «Геликон-опера») и Цзян Шанжун (бас).