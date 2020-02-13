РИАМО - 13 фев. В подмосковном Орехово-Зуеве 4-5 мая планируют провести Международный турнир по голболу, организаторы стараются проводить соревнования как можно чаще, сообщил РИАМО президент Единой лиги Подмосковья по голболу Дмитрий Шипилов.

Активное развитие в Подмосковье голбол приобрел в начале 2000-х годов. В настоящее время в региональных соревнованиях принимают участие спортсмены от 12 до 58 лет с инвалидностью по зрению и без. Во время игры соперники в светонепроницаемых очках должны забить мяч в ворота другой команды. Внутри мяча находится колокольчик, который позволяет совершать броски и защищаться на слух.

«Для популяризации голбола 4-5 мая 2020 года мы планируем провести Международный турнир в Орехово-Зуеве, который, по нашим задумкам, превратится в незабываемое, яркое спортивное шоу», - сказал Шипилов.

По его словам, организаторы стараются проводить соревнования как можно чаще, чтобы спортивная жизнь игроков была максимально насыщенной в течение всего года. Кроме того, показательные выступления проводятся в перерывах крупных матчей других видов спорта, чтобы привлечь новых зрителей, которым еще не знаком голбол.

«Так, в декабре 2018 года на «Арене Мытищи» был проведен показательный матч по голболу между мытищинским «Авангардом» и сборной «Единой лиги Подмосковья» в перерыве матча баскетбольной Евролиги между командами «Химки» (Россия) – «Будучность» (Черногория) в присутствии 4 тысяч зрителей», - добавил Шипилов.