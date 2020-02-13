РИАМО - 13 фев. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, температура воздуха составит до плюс 2 градусов, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура днем в Москве – минус 2 – 0 градусов, в центре до плюс 2 градусов, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики добавили, что такая погода неблагоприятна для людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью. Им рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.