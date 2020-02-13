РИАМО - 13 фев. В День всех влюбленных необычным и очень романтичным занятием может стать полет на воздушном шаре, в Подмосковье есть много мест, где помогут организовать уютный и безопасный полет, поэтому в комитете по туризму Московской области подготовили список лучших мест для полетов на воздушных шарах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Адреналин усиливает страсть – а что может волновать больше, чем полет на огромном воздушном шаре в форме сердца? Поднимитесь на высоту птичьего полета и посмотрите, как прекрасен мир!» - говорится в материале.

Одним из мест, где можно полетать на воздушном шаре, является клуб воздухоплавателей «MONгольфьер» в Коломне. Здесь на регулярной основе проводят воздушные прогулки, а также тематические квесты и корпоративные мероприятия. При этом здесь организуют полеты по всему Подмосковью и даже за рубеж. При желании можно овладеть навыками изготовления, ремонта и управления аэростатами.

Клуб «Ветер свободы» в Рузе также дает всем желающим возможность попробовать себя в воздухоплавании.

Полеты для пар могут организовать в клубе «Аэровальс» в Дмитрове. Здесь работают люди, которые влюблены в воздухоплавание и готовы поделиться своей любовью к небу с другими.

В Дмитровском округе есть еще одно место, где можно полетать на воздушных шарах, — Аэростатный научно-технический центр в Дмитрове. Там для желающих также могут изготовить воздушный шар любой сложности и размера по собственному дизайну.

Запуском воздушных шаров также занимаются в авиационно-техническом предприятии «Интеравиа», которое работает в Сергиево-Посадском округе на базе одного из цехов советского флагмана специального машиностроения — ЦНИИСМ.

Химкинский клуб воздухоплавателей «Меджик флайт» также может помочь вам взлететь. Здесь собраны различные виды аэростатов: «Классика», «Подарок» и «Сердце». Клуб работает с 2001 года.

Клуб «Touch the sky» из Мытищ организует полеты на воздушном шаре в Дмитровском округе. При этом желающим полетать предоставляется трансфер от метро Алтуфьево до места встречи и обратно.