РИАМО - 12 фев. Суд апелляционной инстанции подтвердил правомерность решения взыскать в пользу министерства строительного комплекса Московской области более 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Средства будут взысканы с банка-гаранта подрядчика, который не исполнил свои обязательства по строительно-монтажным работам на объекте «Лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы» в должной мере», — говорится в сообщении.

Контракт, исполнение которого обеспечивала банковская гарантия, был заключен в 2017 году. После расторжения контракта и неисполнения подрядчиком обязательств по возврату аванса, министерство строительного комплекса Подмосковья потребовало от банка-гаранта выплаты денежной суммы по гарантии в размере более 170 миллионов рублей. Банк добровольно не выплатил требуемую сумму, ведомство обратилось в суд. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования.

Апелляционная инстанция изменила решение суда в части взыскания неустойки, снизив ее размер на 2 миллиона рублей.

Таким образом, всего в пользу министерства присудили 170 миллионов рублей и 34 миллиона рублей неустойки.