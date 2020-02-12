РИАМО - 12 фев. В Подмосковье поставщикам намерены компенсировать затраты на упаковку экспортируемых товаров, механизм субсидирования уже разрабатывается, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы прорабатываем возможность субсидирования части затрат на упаковку и маркетинг для наших экспортеров на внешний рынок. Всего на адресную поддержку наших поставщиков мы предусмотрели в бюджете более 200 миллионов рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин на международной выставке «Продэкспо-2020».

Подмосковные производители отправляют на экспорт готовые пищевые продукты, кондитерские изделия, молочную продукцию.

«Московская область - регион лидер по количеству экспортируемой молочной продукции. Это йогурты, мороженое и другие. Каждую неделю мы регистрируем одного-двух новых экспортеров, которые планируют выходить на внешние рынки», - отметил Разин.

Он добавил, что для продвижения подмосковных продуктов на рынках более 35 стран будут использованы все выделенные средства.

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» проходит в Москве с 10 по 14 февраля. В ней принимают участие около 50 компаний региона.