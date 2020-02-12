РИАМО - 12 фев. В рамках международного исследования «Идентичность в типовом» студенты и преподаватели лучшей архитектурной школы Нидерландов Academie van Bouwkunst и Московского архитектурного института 13 февраля проведут выездной семинар в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Работа этой международной команды имеет большое значение, привлекая внимание к проблеме создания и реконструкции культурно-образовательных центров и креативных пространств в городах. Исследование помогает выяснить нужды районов и существующие инициативы самих жителей, заинтересованных в улучшении городской среды и развитии социокультурной функции», – рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В рамках работы над концепцией нового культурного центра города команда нидерландских и московских студентов-архитекторов поедет в Реутов изучать культурное и промышленное наследие.

Исследование начали в 2018 году в Воронеже. Студенты Алексей Боев и Дарья Наугольнова разработали концепции перепрофилирования нескольких домов культуры. Эти идеи легли в основу проведенной позднее реновации городского Дворца культуры.

Участники семинара посетят Реутовскую мануфактуру, Дом культуры «Мир», детский технопарк «Изобретариум» и действующие промышленные производства, составляющие важный пласт городской идентичности и исторической застройки Реутова.

«Наши студенты – это уже профессионалы, многие из них являются практикующими архитекторами в известных голландских бюро, и это их последний преддипломный проект. Требования к нему высокие, как к готовому эскизному проекту», - сказал Боев.

Он добавил, что студенты должны будут разработать стратегию эффективного функционирования культурных центров в городах и исследовать возможности для их самоокупаемости.