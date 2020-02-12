РИАМО - 12 фев. Пары пригласили отметить День всех влюбленных экскурсией в этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Комитет по туризму Московской области и Центральная пригородная пассажирская компания приглашают отметить День всех влюбленных романтическим путешествием в Сергиево-Посадский городской округ и посещением этнопарка «Кочевник». Этнографический парк познакомит посетителей с бытом, обычаями и культурой кочевых народов Руси», - отмечается в материале.

Всего за 728 рублей можно приобрести тур, в который входят билет на посещение этнопарка, билет на электропоезд от Ярославского вокзала до станции Хотьково, а также трансфер от станции Хотьково до этнографического парка и обратно, экскурсии по парку и мастер-класс.

В этнопарке «Кочевник» можно покататься в настоящей собачьей упряжке, на северных оленях и очаровательных верблюдах. В зоодворе можно пообщаться с животными, а в юртах посмотреть этнографические экскурсии и концерты. Здесь же организованы мастер-классы по росписи деревянной игрушки, старинным рукоделиям и стрельбе из лука.

В парке есть собственная кочевая кофейня, где подают блюда этнической кухни.

Ближайшая экскурсия состоится 16 февраля. Приобрести тур можно на сайте АО «ЦППК» или в туристско-информационном центре компании по адресу: Комсомольская площадь, дом 5, строение 1.

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