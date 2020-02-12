РИАМО - 12 фев. В региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» с момента открытия, с сентября 2019 года, поступило около 24 тысяч звонков, в том числе более 4,5 тысячи обращений от жителей других регионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Статистика показывает, что каждый месяц число звонков, поступающих в call-центр системы родовспоможения области, увеличивается. Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым нужна помощь с подбором роддома или перинатального центра», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что также есть те, кто просит соединить с конкретным учреждением родовспоможения. Специалисты центра готовы рассказать о реализуемых мерах поддержки - подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге, а также записать к врачу.

Такая мера поддержки впервые была введена в Подмосковье. В роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад.

В январе этого года операторы обработали более 6,7 тысячи звонков. Единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области, позвонив по телефону: 8-800-550-30-03. Звонок бесплатный.