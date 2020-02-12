РИАМО - 12 фев. Врач-психиатр министерства здравоохранения Подмосковья Евгений Старинский рассказал, как не впасть в депрессию из-за одиночества тем, кто к 14 февраля не успел встретить любимого человека, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

«Чувство одиночества возникает при длительном отсутствии социального взаимодействия. Основных причин тому может быть много – это страх отношений из-за боязни «все испортить» или быть отвергнутым, ощущение полного непонимания со стороны окружающих, чувство ненужности, бесполезности, возникающее из-за самообвинений. При одиночестве возникает недоверие к окружающим, страх открыться кому-либо, снижение самооценки, упадок настроения, замкнутость, стремление изолироваться от общества», — сказал Старинский.

Чтобы справиться с депрессией, нужно заниматься спортом и быть более активными, уверен врач. Стоит заняться уборкой в квартире или сделать в ней перестановку. Выбросите старые надоевшие вещи, не нравится цвет стен в гостиной – перекрасьте комнату. С домашними делами важно справляться под любимую музыку.

Старинский также советует записаться на курсы, предполагающие общение и эмоциональное «раскрытие», это могут быть танцы, готовка, музыка, рисование, иностранный язык. Также избавиться от депрессии помогут путешествия.

Особые навыки для того, чтобы справиться с одиночеством, не нужны, уверяет эксперт. Достаточно лишь посмотреть на ситуацию со стороны, выйти из зоны комфорта и открыть для себя новые увлечения.