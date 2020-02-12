РИАМО - 12 фев. Кубинский танцор Вивес Родригес проведет областной мастер-класс по латинским танцам для участников программы «Активное долголетие» 13 февраля в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Участников мероприятия ждут мастер-классы «В ритме латино», «Зумба», «Сальса», - говорится в сообщении.

Урок танцев пройдет во дворце спорта «Надежда», который расположен Серпухове на улице Спортивная, дом 13. Начало мастер-класса в 10:00.

На мероприятии соберутся около 150 пожилых людей из 15 подмосковных городов, среди которых - Домодедово, Подольск, Наро-Фоминск, Зарайск и другие.