РИАМО - 12 фев. Россельхознадзор оштрафовал на 400 тысяч рублей собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Раменском округе Московской области за нарушение требований земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В управление поступили материалы из Раменской городской прокуратуры с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Аверс», - говорится в сообщении.

Компания является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 46,8 гектара, расположенного в Раменском районе Московской области.

Факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, был установлен в результате проверки материалов управлением Россельхознадзора.

Земельный участок для сельскохозяйственного производства не использовался. Признаков ручной или механической обработки почвы, сенокошения, выпаса и содержания сельскохозяйственных животных не выявили.

Многолетние сорные травы росли на территории земельного участка. Он был не огорожен, доступ к нему не ограничен, строения отсутствовали.

Управление Россельхознадзора в декабре 2019 года привлекло компанию к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей, также выдало предписание об устранении выявленных нарушений.