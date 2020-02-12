РИАМО - 12 фев. За январь показатель регулярности выполнения рейсов этого года в «Мострансавто» увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

В прошлом году скорректировали 600 расписаний с учетом дорожной ситуации и изменения транспортных потоков, чтобы увеличить регулярность движения автобусов. Графики движения транспорта синхронизированы со временем работы электропоездов.

«Регулярность и точность выполнения расписания являются важнейшими показателями качества услуг транспортного предприятия. Автобус должен своевременно отправляться в рейс, соблюдать интервалы движения на протяжении всего маршрута и прибывать на конечный пункт по расписанию», - говорится в сообщении.

Это позволяет пассажиру заранее спланировать свою поездку, зная, что график движения, указанный на остановке, соблюдается.

На некоторых маршрутах компании интервалы движения автобусов в часы пик составляют пять минут. Чтобы оптимизировать транспортную логистику, анализируются данные региональной информационно-навигационной системы Московской области (РНИС МО).

Она позволяет контролировать автобусное сообщение, а именно скоростной режим транспорта, точность движения по маршрутам. Работа по улучшению показателя регулярности выполнения рейсов в «Мострансавто» будет продолжаться.