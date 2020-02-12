РИАМО - 12 фев. Суд привлек к ответственности компанию «Лесные Раздолья», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Московской области, за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В октябре 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проведена проверка выполнения ранее выданного предписания в отношении ООО «Лесные Раздолья» на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 29,99 гектара», - говорится в сообщении.

В результате проверки участка, расположенного в городском округе Ступино Московской области, выявлено, что собственником повторно не выполнены установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, участок зарос древесно-кустарниковой и сорной растительностью. За повторное совершение административного правонарушения в течение года в отношении компании «Лесные Раздолья» был составлен протокол, который направили в суд.

Мировой суд принял решение о привлечении компании к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей.