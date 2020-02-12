РИАМО - 12 фев. За 2019 год АО «Центральная ППК» отремонтировало 61 пассажирскую платформу на остановочных пунктах Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В рамках реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла» (МЦД-1 и МЦД-2) в 2019 году выполнены работы по ремонту 61 пассажирской платформы», - отмечается в материале.

Например, на станции Домодедово отремонтировали три платформы — на них заменили плиты и блоки, уложили брусчатое покрытие, починили навесы для защиты от непогоды и заменены ограждения.

Преображение произошло и на станции Кунцевская, где в провели ремонт второй платформы. Там также заменили брусчатку и положили тактильной плитку. На обеих платформах станции также обустроили подсветку полосы безопасности.

«Покрытия платформ заменили также и на ряде остановочных пунктов Рижского направления. Теперь на станциях Красногорской, Павшино, Аникеевка все платформы оборудованы тактильными указателями и светящимися полосами безопасности», - отмечается в материале.

В начале 2020 года также завершили капитальный ремонт на станциях 81 километр, Перхушково и Битца. Обновлено их техническое состояние, заменены ограждения. Также был проведен ремонт фасадов зданий станций, обновлены информационные элементы.

АО «Центральная ППК» каждый год проводит работы по текущему и капитальному ремонту на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

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